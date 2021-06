Safari, arrivano le estensioni Web per iPhone e iPad: l'annuncio alla WWDC

Apple ha annunciato parecchi aggiornamenti relativi ai suoi sistemi operativi in queste ore. Per questo motivo, visto anche il ritmo elevato con cui l'azienda di Tim Cook ha effettuato i reveal, potreste esservi persi una novità importante.

In particolare, stando anche a quanto riportato da SlashGear, durante l'evento relativo all'edizione 2021 della WWDC (Worldwide Developers Conference), la società di Cupertino ha svelato diverse aggiunte relative al browser Safari. Tra quelle più importanti, oltre ai cambiamenti legati alle schede che abbiamo già descritto nella notizia dedicata a macOS Monterey, ci sarà l'arrivo delle estensioni Web per iPhone e iPad, quindi su mobile.

Potrebbe sembrare un aspetto di poco conto per qualcuno, ma in realtà per alcuni utenti questa possibilità può risultare particolarmente utile (pensiamo, ad esempio, a coloro che utilizzano iPad Pro come dispositivo primario e hanno bisogno di accedere a determinate estensioni per la produttività). In ogni caso, ricordiamo che recentemente l'azienda di Tim Cook ha deciso di "allearsi" con Google e Mozilla per la standardizzazione delle estensioni.

Insomma, l'espansione di queste ultime al mondo mobile era nell'aria e probabilmente arriva anche grazie alle "alleanze" strette nel recente passato. In ogni caso, qualcosa si sta muovendo in questo campo e sicuramente non è un male per gli utenti.