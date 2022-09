Fine della saga sulle bollette a 28 giorni: la Cassazione boccia i ricorsi

La Cassazione ha definitivamente messo la parola fine sulla saga della fatturazione a 28 giorni per gli operatori telefonici. La Suprema Corte infatti ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da Vodafone e Fastweb contro la sentenza del Consiglio di Stato.

Nelle motivazioni si legge che “l’eccesso di potere denunziabile con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione va invero riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione (…) o di difetto relativo di giurisdizione”, ma viene anche evidenziato che la fatturazione a 28 giorni (che è stata resa illegale dal Governo qualche anno fa) ha comportato un aumento di circa l’8,6% delle condizioni economiche per i contratti di telefonia fissa.

Proprio per tale ragione è stata ritenuta “pregiudizievole per l’utenza in quanto determinante un aumento tariffario mediante non già libere scelte imprenditoriali degli operatori di Tlc ma particolari modalità della cadenza di fatturazione in un mercato quale quello della telefonia fissa tradizionalmente connotato da periodi di fatturazione ordinaria su base mensile”. La pratica è stata definita “non rispettosa della dovuta trasparenza nei confronti degli utenti”, dal momento che rivolta esclusivamente a realizzare aumenti tariffari che non verrebbero percepiti immediatamente dai consumatori.

La pratica è definita dai Giudici “sleale” in quanto “indusse l’utente, grazie all’apparente piccolo scarto tra 28 giorni e mese intero a sottovalutare tal sottile discrepanza e non cogliere fin da subito l’aumento”.

Qualche anno fa, il Consiglio di Stato aveva detto si ai rimborsi per gli utenti per la fatturazione a 28 giorni.