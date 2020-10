La saggezza degli anziani aiuta ad affrontare la solitudine, ecco perché

Negli ultimi decenni, ma in particolare durante questi duri mesi del 2020 a causa della quarantena, c’è stata una preoccupazione sempre più crescente per la solitudine in tutte le età, con più attenzione però per adulti di mezza età e anziani. Uno studio ha permesso di scoprire che solitudine e saggezza hanno una forte correlazione negativa.

L’analisi condotta dai ricercatori della University of California San Diego School of Medicine e dell'Università di Roma La Sapienza, pubblicata oggi nel giornale Aging and Mental Health suggerisce che la saggezza può proteggerci dalla solitudine. I partecipanti allo studio, divisi in quattro gruppi (adulti tra 50 e 65 anni e anziani oltre i 90 anni, dal Cilento e da San Diego), sono stati classificati nella “scala di solitudine” della UCLA e nella “scala di saggezza” dell’Università di San Diego e hanno fatto comprendere quali sono i fattori che influenzano la solitudine.

Il leader dello studio e professore di psichiatria e neuroscienze alla UC San Diego School of Medicine Dilip V. Jeste ha spiegato, una volta conclusa l’analisi dei dati: “Una scoperta importante del nostro studio è stata una significativa correlazione inversa tra solitudine e saggezza. Le persone con punteggi più alti su una misura di saggezza si sentivano meno sole e viceversa. […] La solitudine era costantemente associata a una cattiva salute generale, una peggiore qualità del sonno e una minore felicità, mentre il contrario era generalmente vero per la saggezza”.

Questo perché la saggezza è composta da elementi come empatia, compassione, autoriflessione e regolazione emotiva; secondo David Brenner, altro ricercatore coinvolto nello studio, più una persona mostra una di queste caratteristiche, più lo stress viene ridotto, la felicità aumenta e di conseguenza la sensazione di solitudine svanisce o è meno evidente, “meno forte” dei sentimenti positivi.

Ciò che ha colpito particolarmente i ricercatori, tra cui anche il leader del team italiano e professore di medicina d’urgenza Salvatore Di Somma presso La Sapienza, è che i dati raccolti in due luoghi diversi con persone di culture decisamente differenti – la regione rurale del Cilento e la zona più urbana di San Diego - portano al medesimo risultato, che comunque necessita ora di conferma tramite prova pratica, ovvero un intervento per aumentare la compassione osservando la riduzione della solitudine.

