Sai chi sono gli speleologi? Ecco con cosa lavorano gli archeologi del sottosuolo

Sapete chi sono gli speleologi? Fanno parte di quella fetta di studiosi che si concentrano sull’analisi e la ricostruzione di oggetti, resti organici e minerali del mondo sotterraneo. Questi archeologi del sottosuolo lavorano in modo particolare nelle miniere abbandonate, come il complesso ricco di cobalto situato nel Cheshire, in Inghilterra.

Il cobalto, come qualcuno di voi saprà, è un minerale estratto per la sintesi della brillante gradazione del colore blu. La vendita del cobalto era un commercio redditizio per l'Inghilterra nel XIX secolo. Intorno al 1810, però, lo scambio internazionale del suddetto minerale progredì al tal punto da mettere sul mercato lo stesso prodotto ma ad un prezzo molto più accessibile. Inutile dire che questa mossa segnò la chiusura della miniera di proprietà di Sir John Thomas Stanley.

I membri del Derbyshire Caving Club esplorano la miniera di Alderley Edge dagli anni '70, ottenendo il premesso dal National Trust, un ente di beneficenza per la conservazione con sede nel Regno Unito. Il gruppo speleologico si è recentemente imbattuto in alcuni oggetti personali lasciati in una parte della miniera precedentemente inesplorata. La scoperta è stata come aprire una capsula del tempo.

"Trovare una miniera in ottime condizioni, insieme a tali oggetti personali e iscrizioni, è raro", ha dichiarato Ed Coghlan, membro del Derbyshire Caving Club.

Insieme alle scarpe e alle pipe, gli speleologi hanno trovato una ciotola sepolta in un muro, che potrebbe essere un segno di minatori superstiziosi che devoti alla miniera per la sua ricchezza, secondo la dichiarazione. Un raro ritrovamento è stato uno attrezzo chiamato verricello, utilizzato per sollevare e spostare materiali pesanti.

Il fatto che i minatori abbiano lasciato dietro di sé uno strumento così importante fa sospettare a Coghlan che ai minatori "è stato detto senza molto preavviso di raccogliere i loro strumenti e andare via", ha detto.

Un ritrovamento particolarmente misterioso fu un'iscrizione delle iniziali "WS", con la data "August 20, 1810" scritta sotto.

Gli speleologi hanno trovato altre parole e numeri incisi nelle pareti della miniera.

"Abbiamo trovato altre iniziali e numeri più basilari in quelle che crediamo fossero le ‘aree di pausa’, come se qualcuno avesse imparato e praticato la scrittura lì", ha detto Coghlan.

Ora puoi visitare la miniera comodamente da casa tua. Per rendere la scoperta storica più accessibile al pubblico, il Derbyshire Caving Club e il National Trust hanno collaborato con Christians Survey and Inspection Solutions, un'azienda che utilizza la tecnologia per costruire modelli virtuali 3D di edifici e spazi sotterranei.

Nella miniera di Alderley Edge, la squadra ha utilizzato scanner laser: questi fasci di luce rimbalzano nello scanner, che calcola la distanza percorsa da ciascun raggio laser. In questo modo, centinaia di volte in uno spazio, si ottiene un'immagine 3D virtuale. Il gruppo ha anche utilizzato veicoli telecomandati per le parti sottomarine della miniera, nonché altre tecniche di imaging 3D.

"Gli oggetti trovati nella miniera sono stati fotografati e catalogati e lasciati dove sono stati trovati, per rimanere nelle condizioni sotterranee che li hanno preservati", ha detto nella dichiarazione Jamie Lund, un archeologo del National Trust.