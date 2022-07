Sai perché gli egizi disegnavano su un piano bidimensionale? Il motivo ti sorprenderà

Avete presente la tipica posa degli uomini all’interno delle raffigurazioni egiziane? Non bisogna avere una laurea in Storia dell’Arte per capire quanto quel tipo di stilizzazione, fatta di animali, persone e oggetti rappresentati su un piano bidimensionale, sia fondamentale per le arti figurative successive.

Ma perché gli antichi egizi disegnavano così? E l'antico Egitto è l'unica cultura a creare arte di questo tipo?

Disegnare qualsiasi oggetto in tre dimensioni richiede un punto di vista specifico per creare l'illusione della prospettiva su una superficie piana. Disegnare un oggetto in due dimensioni (altezza e larghezza) richiede che l'artista rappresenti solo una superficie di quell'oggetto. Ed evidenziare solo una superficie, si scopre, ha i suoi vantaggi.

"Nella rappresentazione pittorica, il contorno contiene la maggior parte delle informazioni", ha detto a WordsSideKick.com John Baines, professore emerito di egittologia all'Università di Oxford nel Regno Unito. "È più facile capire qualcosa se è definito da uno schema".

Quando si disegna su una superficie piana, il contorno diventa la caratteristica più importante, anche se molti disegni e dipinti egizi includono dettagli da più lati dell'oggetto. "C'è anche una grande attenzione alla chiarezza e alla comprensibilità", ha detto Baines.

In molte tradizioni artistiche, "la dimensione è uguale all'importanza", secondo Baines. Nell'arte murale, i reali e i proprietari di tombe sono spesso raffigurati molto più grandi degli oggetti che li circondano. Se un artista dovesse utilizzare una prospettiva tridimensionale per rendere le proporzioni umane in una scena realistica con un primo piano e uno sfondo, andrebbe contro questo principio.

L'altro motivo per rappresentare molti oggetti su un piano piatto e bidimensionale è che aiuta la creazione di una narrativa visiva.

"Basta pensare a [un] fumetto", ha detto Baines. Ci sono principi ampiamente accettati che organizzano il modo in cui è stata creata e interpretata l'arte visiva egizia antica. "In origine, la scrittura era su colonne verticali e le immagini erano orizzontali", ha detto Baines. Le didascalie geroglifiche "forniscono informazioni che non sono facilmente inseribili in un'immagine". Più spesso, queste scene non rappresentano eventi reali "ma una rappresentazione generalizzata e idealizzata della vita".

Tuttavia, non tutta la rappresentazione pittorica nell'antico Egitto era puramente bidimensionale. Secondo Baines, "la maggior parte dell'arte pittorica era collocata in un ambiente architettonico". Alcune composizioni sulle pareti delle tombe includevano modelli in rilievo, noto anche come bassorilievo, in cui una scultura per lo più piatta è scolpita in un muro o montata su un muro.

Ancora non siete rimasti sbalorditi circa l'ingegno egiziano? Allora dai un'occhiata a questo feto perfettamente conservato scoperto in Egitto.