Sai perché il logo del World Wildlife Fund (WWF) è un panda?

Secondo il World Wildlife Fund (WWF), il panda gigante vive solo nelle foreste temperate nel sud-ovest della Cina. Questo significa che tutti gli altri esemplari sparsi nel mondo e negli zoo, sono in “prestito” oppure sono stati regalati decenni fa dal governo cinese.

Perché la Cina distribuisce panda giganti ad altri paesi? L’atto di “diplomazia dei panda”, ovvero la negoziazione di orsi con altri paesi, non dovrebbe esser qualcosa di nuovo per la dinastia Tang, del VII secolo. Probabilmente tutto iniziò con l’imperatrice cinese, Wu Zeitan, quando inviò due orsi in Giappone.

Ufficialmente, questa politica viene limitata da un provvedimento del 1984; tuttavia, nel 1991, le emigrazioni dei panda riprenderanno: il governo cinese concede ai paesi interessati un contratto di locazione dell’animale di 10 anni. Per questo prestito, la nazione ricevente è tenuta a pagare fino a un milione di dollari l’anno.

Sempre secondo il suddetto contratto, i cuccioli di panda sono sempre di proprietà della Cina. Oggi si dibatte quale sia l’effettiva funzione di questi prestiti, dato che le cifre pattuite non sono tali da produrre grandi fonti di ricchezza per il governo cinese. Secondo il politologo Joseph S. Nye, l'affitto di panda giganti ad altri paesi può essere visto come un modo per la Cina di aumentare il suo fascino culturale, incrementandone anche il turismo e l’opinione pubblica.

"La Cina usa forse il suo simbolo nazionale più importante, l'orso panda, per costruire ponti con partner chiave e aumentare il suo prestigio in tutto il mondo", afferma l’Harvard Law School.

Ovviamente il governo cinese non concede i suoi panda a qualsiasi nazione; quindi, il rapporto di scambio è velato anche da una finalità di intesa, rispetto e collaborazione con altri paesi. Il panda è uno degli animali più amati al mondo, ma è anche il tesoro nazionale della Cina.

Se pensate che i motivi che muovono i prestiti di questi animali siano disonorevoli, sappiate che grazie all’atto di “diplomazia dei panda”, l’animale è stato finalmente rimosso dalla lista degli animali in via d’estinzione. Attualmente è riconosciuta come una specie “vulnerabile” nella Lista Rossa IUCN.

Poiché gli sforzi di conservazione hanno consentito alla popolazione di panda gigante di aumentare, il World Wildlife Fund (WWF) ha reso la specie il simbolo del suo logo. A proposito sapete il perché dei colori dei panda?

Gli Stati Uniti consentono ai panda affittati di vivere negli Stati Uniti solo se la Cina dimostra che con più della metà del canone sancito dall’atto si adoperi per migliorare le condizioni di vita e la conservazione dei panda selvatici, spiega History.

Rimanendo in tema... Proprio in questi giorni, la notizia della morte di An An, il panda più vecchio del mondo, ha sconvolto tutti