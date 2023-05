Sai perché gli uomini 'devono' mangiare carne? C'è un motivo specifico...

Mentre vanno sempre più di moda varie diete vegetariane e vegane, a quanto pare gli uomini trovano immense difficoltà a rinunciare alla carne. A cosa è dovuto questo vero e proprio "blocco"? Come sempre, la risposta non è scontata.

Gli uomini generalmente mangiano decisamente più carne delle donne e il motivo potrebbe essere la buona mascolinità tossica vecchio stile, secondo uno studio pubblicato sulla rivista Sex Roles. Per quanto possa apparire assurdo, i ricercatori dell'Australian National University suggeriscono infatti che per gli uomini mangiare carne è un modo per sentirsi più "virili", mentre non farlo minaccia ovviamente la loro mascolinità.

La ricerca ha esaminato ben 4.897 australiani attraverso l’utilizzo di un sondaggio online, esaminando i loro atteggiamenti nei confronti del consumo di carne. Hanno misurato inoltre fino a che punto gli uomini si sentissero mascolini e le donne femminili. Successivamente hanno eseguito un'analisi per tentare di capire se questo fosse un moderatore dei loro atteggiamenti nei confronti della carne.

I risultati dimostrano come gli uomini che si identificavano come più mascolini avevano meno probabilità di considerare di ridurre il loro consumo di carne ed erano anche più propensi a considerare la carne come "indispensabile" e necessaria.

Per entrambi i sessi testati, le persone erano più propense a valutare la carne come "buona" e "naturale", suggerendo dunque che questi sentimenti potrebbero avere un ruolo importante nel considerare il veganismo o il vegetarianismo. È interessante notare che anche le donne che si auto-valutano come più femminili, hanno maggiori probabilità di mangiare carne.

È importante però notare che i risultati provengono da questionari auto-somministrati, ragion per cui potrebbero naturalmente essere soggetti a distorsioni. Bisogna anche riportare come le correlazioni non fossero particolarmente forti, sebbene fossero statisticamente significative.

Appare quindi chiaro che "l'adozione" del vegetarianismo e del veganismo venga percepita come una violazione delle norme di genere e sociali, oppure, potrebbe semplicemente essere che coloro che si conformano alle tipiche norme di genere siano più conservatori, avendo opinioni più conservatrici sul consumo di carne.

Dopo aver visto lo stop alla carne dall’Olanda, un consiglio fondamentale per chiunque dovrebbe essere quello di agire (e mangiare) nella più totale libertà, non preoccupandosi dell’opinione altrui.