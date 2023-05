Sai che potresti essere un 'super riconoscitore' e aiutare la polizia?

Esistono delle persone che potrebbero avere un potere speciale e avere un'eccezionale capacità di ricordare i dettagli anche dopo una breve occhiata. Si tratta di un'abilità nota, ma recentemente uno studio ha esaminato questa caratteristica e ha restituito risultati davvero incredibili. Stiamo parlando dei "super riconoscitori" (in breve, SR).

Ci sono delle vere e proprie squadre di SR che lavorano con gli investigatori in alcuni casi importanti, come i recenti disordini di Capodanno che ci sono stati in alcune parti della Germania, o come quello implementato dalla polizia metropolitana del Regno Unito all'interno delle sale di controllo per aiutare a individuare obiettivi specifici o criminali.

"Nessuno degli studi esistenti, a nostra conoscenza, ha esaminato le prestazioni dei SR nell'elaborazione di documenti di polizia autentici, per non parlare del materiale forense", affermano gli autori di un nuovo studio. "Senza prove empiriche dirette, l'ipotesi che le operazioni possano essere migliorate tramite SR rimane una speranza supportata indirettamente e aneddoticamente."

I ricercatori hanno confermato che gli SR potrebbero essere identificati con successo attraverso un singolo test che è stato utilizzato anche in studi precedenti e hanno anche notato che c'erano disparità tra le abilità dei singoli individui, con alcune molto migliori di altre. Lo studio dimostra, insomma, che questi talenti dovrebbero essere sfruttati all'interno delle forze dell'ordine.

Altro che intelligenza artificiale che riconosce i crimini.