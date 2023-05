Sai qual è l'unico animale al mondo che non sa saltare? Non resterai sorpreso

Beh, probabilmente siete più spiazzati dalla domanda in sé che dalla difficoltà del quesito. Basta pensare ad animali grandi e poco agili... Come gli elefanti ad esempio! Un elefante, in media, pesa circa 3 tonnellate e mezzo: come potrebbe mai saltare?

Badate bene, un camion di grandi dimensioni e con sufficiente accelerazione sarebbe in grado di staccarsi da terra, ma un elefante potrebbe arrivare al massimo a circa 24 km/h. Chiunque saprebbe andare più veloce a piedi!

“La loro massa è enorme”, spiega Tony Barthel, curatore di Elephant Trails e della Cheetah Conservation Station presso lo Smithsonian National Zoo. Infatti, 3.500 kg è solo la media; gli elefanti possono pesare fino a 7 tonnellate (quanto un Tirannosauro!).

Barthel ironizza sul “design” del mammifero proboscidato, in quanto poco funzionale al salto: le quattro zampe non agevolano molto i movimenti e risultano “fuori luogo” rispetto alla massa che sono costrette a sostenere. Gli elefanti non sono in grado di compiere dei semplici scatti a causa di un altro motivo ancora.

“Se guardassi lo scheletro di un elefante, vedresti che stanno camminando sulle punte dei piedi”, dice Barthel. “Tutte le ossa puntano dritte in basso”. La loro struttura scheletrica supporta l’incredibile peso, ma non consente un movimento verso l'alto dai piedi, che è ciò che sarebbe richiesto per saltare.

D’altronde, gli elefanti non hanno alcun bisogno di saltare: il cibo a grandi altezze è presto raggiunto con la proboscide e si difendono dai predatori grazie alle loro enormi fattezze e dalla vita in branco.