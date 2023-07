Ne sai qualcosa di questo test nucleare segreto?

Quante volte abbiamo visto un’opera di fantasia in cui il cattivo di turno vuole conquistare il mondo oppure distruggerlo tramite un’arma letale e a combatterlo c’è l’eroe di turno che deve fermarlo prima che sia troppo tardi? Beh, in realtà sarebbe potuto succedere qualcosa di simile.

Nel 1979 avvenne quello che oggi ricordiamo come l’Incidente di Vela. Un satellite statunitense, impiegato come parte del Programma di Supporto alla difesa, rilevò un doppio lampo di luce sull’Oceano Indiano. Nessuno sa, ad oggi, cosa sia successo quel giorno o chi sia stato il responsabile, quel che è certo è che ci sono molti indizi che rimandano all’idea di un test nucleare atmosferico.

Molte, però, sono le speculazioni, ma poche le prove concrete. L’incidente è rimasto irrisolto, finendo nell’enorme calderone di quelle storie straordinarie che vengono travisate e rifunzionalizzate, un po’ come il primo sbarco sulla Luna. C’è chi crede sia avvenuto un impatto meteoritico o persino un inganno deliberato utilizzando esplosivi convenzionali.

Ad alimentare tutte queste voci è il luogo dell’esplosione: vicino alle Isole del Principe Edoardo. Questa zona remota, infatti, è lontana dai grandi centri abitati e per questo è un luogo ideale per organizzare qualcosa di enormemente segreto, come un test nucleare.

Le indagini condotte da Stati Uniti e paesi limitrofi ha prodotto prove ambigue: dall’analisi del vento, si è pensato a un fallout nell’Australia sud-occidentale, mentre a Porto Rico è stato rilevato un disturbo ionosferico.

Il Sudafrica e Israele sono stati indicati come possibili responsabili, dato che entrambi i paesi hanno disponibilità nucleare e da tempo sono sospettati di impegnarsi in programmi segreti di armi atomiche. Tuttavia, niente e certo e, probabilmente, non sapremo mai i dettagli dell’Incidente di Vela.