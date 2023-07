Sai dove si trovano i più antichi ghiacciai della Terra? Non indovinerai mai

Un team composto da ricercatori provenienti da dell’Università sudafricana di Johannesburg e dell’Università americana dell’Oregon, ha pubblicato la suggestiva e impensabile scoperta sulla rivista Geochemical Perspectives Letters.

I più antichi ghiacciai mai individuati hanno circa 2,9 miliardi di anni, ma dove si trovano? Dopo aver visto l'oramai celebre Ghiacciaio dell’Apocalisse, ecco l’ennesima curiosità su questi splendidi e fondamentali monumenti della natura, costantemente a rischio.

"Abbiamo trovato depositi glaciali estremamente ben conservati vicino ai giacimenti auriferi del Sud Africa", dice Ilya Bindeman dell’Università dell’Oregon, uno dei principali autori dello studio.

Per quanto possa apparire bizzarro, si nascondono infatti sotto i più grandi depositi d’oro del Sud Africa. La scoperta pone come possibile spiegazione il fatto che l’intero continente africano si trovasse più vicino al Polo Sud di quanto pensassimo fino ad oggi.

In particolare, è interessante notare come si tratti di morene glaciali fossilizzate, ovvero l’insieme di tutti quei detriti lasciati da un ghiacciaio dopo esserci sciolto. Si tratta (ovviamente) dei più antichi depositi morenici mai trovati.

Le analisi degli isotopi dell’ossigeno presenti nelle rocce, hanno confermato tali ipotesi. Gli isotopi sono atomi di ossigeno che differiscono tra loro solo per il numero di neutroni presenti nel nucleo e i risultati hanno chiaramente dimostrato che le rocce si sono formate durante temperature glaciali.

"Se aggiungiamo a questa prova le tracce di morene glaciali fossilizzate l’unica spiegazione possibile sono i ghiacciai, i più antichi mai trovati sulla Terra" conclude la stessa Bindeman.

Fortunatamente questa volta non parliamo quindi dello scioglimento dei ghiacciai, ma di un ulteriore piccolo tassello in grado di farci comprendere meglio, o almeno immaginare, come fosse un tempo il nostro amato Pianeta.