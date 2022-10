Questa salamandra ha 38 volte più DNA di te: impariamo a conoscerla

Sapevate dell'esistenza di una salamandra che presenta il genoma più grande di qualsiasi animale a quattro zampe sulla terra? Viene definita "cane d'acqua" e attualmente è una specie fortemente minacciata.

Questi animali hanno delle caratteristiche realmente straordinarie. Dopo aver conosciuto la salamandra col potere della rigenerazione, oggi parleremo di una che può vivere anche più di 50 anni senza crescere mai e che abita in due piccoli fiumi situati nella Carolina del Nord.

Si tratta nello specifico di un anfibio di colore marrone e nero che inizia naturalmente la sua vita come girino, ma a differenza dei suoi parenti stretti come rane e rospi, il waterdog (così chiamato per il caratteristico verso che è in grado di produrre, simile a quello dei cani) non va mai oltre il suo corpo larvale.

La sua coda, infatti, resta sempre pinnata come quella di un girino e le sue piccole zampe non crescono mai abbastanza in relazione al suo corpo. Trascorre la sua vita respirando mediante le branchie larvali che gli sporgono dal collo, paragonabili ad esempio alle piume di un pavone.

Inoltre, proprio perché non cresce mai, trascorre tutta la sua esistenza in acqua. Ma la vera particolarità è che ogni cellula del suo corpo è ricca di DNA. Possiede infatti 38 volte più materiale genetico rispetto ad una cellula umana.

Sarebbe proprio questo enorme carico ad aver completamente deformato i corpi delle salamandre, impedendo a molte di queste di raggiungere l'età adulta, lasciandole con capacità visive minime e ossa curve che non si induriscono mai.

Se sono serviti svariati decenni per decifrare completamente il genoma umano, proviamo a pensare a quanto lavoro servirebbe per comprendere pienamente quello di questi piccoli e buffi animali.