I salari d'oro di OpenAI: ecco quanto guadagna un ingegnere al lavoro su ChatGPT

Dopo il caos innescato dal licenziamento di Sam Altman da parte di OpenAI e dal suo reintegro quasi immediato, molte testate giornalistiche hanno iniziato ad indagare sulla startup del momento. Un giornale americano, in particolare, ha scoperto che gli stipendi degli ingegneri di OpenAI sono tra i più alti della Silicon Valley.

Secondo un report di Yahoo! Finance, un ingegnere di OpenAI guadagna fino a 800.000 Dollari l'anno, ovvero 67.000 Dollari circa al mese. La somma è stata ottenuta sommando il salario base degli impiegati ai bonus ottenuti da questi ultimi a fine anno e ai premi produttivi - spesso distribuiti sotto forma di azioni della compagnia - periodicamente destinati ai dipendenti.

I colleghi di Tom's Hardware hanno poi confrontato i dati emersi dall'indagine con i salari delle altre principali compagnie attive nel mondo dell'IA, scoprendo che OpenAI paga il doppio delle principali rivali in termini di stipendi e bonus. In particolare, il salario di un ingegnere specializzato nell'IA di NVIDIA sarebbe all'incirca la metà di quello di un dipendente di Sam Altman. Ciò potrebbe anche spiegare perché molti dipendenti di OpenAI si sono schierati con l'ex-CEO quando questi è stato improvvisamente licenziato dal board dei dirigenti della compagnia.

In generale, comunque, i dati mostrano che gli ingegneri specializzati nell'IA sono pagati molto meglio di quelli che lavorano in altri settori: in media, un ingegnere che lavora nel mercato dell'IA riceve un salario del 12,5% superiore rispetto ad uno che si occupa di altre tecnologie. Il range salariale resta comunque piuttosto ampio: al di là di OpenAI, la media oscilla tra i 200.000 e i 450.000 Dollari annui, ovviamente prima del calcolo delle tasse.

La ragione dietro agli stipendi "gonfiati" dei dipendenti di OpenAI è il successo senza precedenti di ChatGPT, unito al fatto che gli ingegneri specializzati nell'IA sono rari e richiestissimi presso le principali Big Tech della Silicon Valley. In altre parole, OpenAI starebbe utilizzando dei salari d'oro per "rubare" ingegneri alla concorrenza è per evitare che questi abbandonino la compagnia per altre aziende.