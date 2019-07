Saldi Estivi 2019: calendario delle date per regione e tutte le offerte online

Da anni l'inizio di Luglio coincide con il via dei saldi. L'aumento della popolarità degli e-commerce ha portato anche ad una maggiore diffusione di sconti online, che per alcune catene di vendita sono già cominciati, mentre per altre saranno attivi a partire dai prossimi giorni. Facciamo un pò d'ordine stilando un calendario.

Di seguito il calendario ufficiale contenente le date d'inizio e fine dei saldi regione per regione:

Calendario regionale saldi Estivi

Abruzzo: 6 luglio – 29 agosto

Basilicata: 2 luglio – 2 settembre

Calabria: 6 luglio – 1° settembre

Campania: 29 giugno – 28 agosto

Emilia Romagna: 6 luglio – 30 agosto

Friuli-Venezia Giulia: 6 luglio – 30 settembre

Lazio: 6 luglio – 15 agosto

Liguria: 1° luglio – 14 agosto

Lombardia: 6 luglio – 3 settembre

Marche: 6 luglio – 1° settembre

Molise: 6 luglio – 30 agosto

Piemonte: 6 luglio – 26 agosto

Puglia: 6 luglio – 15 settembre

Sardegna: 6 luglio – 30 agosto

Sicilia: 1° luglio – 15 settembre

Toscana: 6 luglio – 30 agosto

Umbria: 6 luglio – 30 agosto

Valle d’Aosta: 6 luglio – 20 agosto

Veneto: 6 luglio – 31 agosto

Provincia autonoma di Bolzano: 5 luglio – 17 agosto

Saldi Estivi Online

Dal 28 Giugno è ufficialmente cominciato il Summer Black Friday di Unieuro, che include una vasta gamma di prodotti e terminerà il 7 Luglio. L'offerta è molto ricca ed abbraccia anche TV 4K e QLED, smartphone, prodotti a marchio Apple e legati al mondo dell'informatica.

Da qualche giorno anche Mediaworld si è allineato con l'anteprima del Red Friday, che prenderà il via il 4 luglio sia nei negozi che online. Per i prossimi due giorni comunque saranno disponibili degli sconti. Ad esempio per oggi 2 Luglio le offerte riguardano principalmente i TV e gli iPhone.

Tra i principali protagonisti non poteva ovviamente mancare Amazon, che fino al 14 luglio terrà la Festa del Libro, attraverso cui è possibile ottenere un buono sconto da 7 Euro. L'appuntamento cardine dell'intera estate di sconti però sarà il Prime Day 2019, che quest'anno si è arricchito con un concerto a Milano Marittima. Sempre Amazon, in occasione del Prime Day, propone quattro mesi di Music Unlimited a 0,99 Euro e la possibilità di accedere gratis per 30 giorni a Prime Video.