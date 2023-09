Sale il costo della bolletta della luce: nel quarto trimestre +18,6%

Era atteso per ieri l’aggiornamento di ARERA sui prezzi dell’energia elettrica nel mercato tutelato per il quarto trimestre del 2023 e, come ampiamente previsto, è arrivata una notizia non certo positiva per gli utenti perchè sono attesi rincari del 18,6% per gli utenti che si trovano nel mercato tutelato.

Per la famiglia tipo in regime di tutela (qui spieghiamo cos’è il mercato tutelato per le bollette di gas e luce) nel quarto trimestre è previsto un aumento del 18,6% della bolletta elettrica. Nell’ultimo trimestre si aggiunge una novità: un contributo straordinario crescente con il numero di componenti familiari che arriverà in automatico a coloro che ricevono il bonus elettrico.

Il prezzo del gas per i clienti ancora in regime di tutela, invece, verrà pubblicato il 3 Ottobre 2023.

Arera fa comunque sapere che nel periodo compreso dal 1 Gennaio al 31 Gennaio 2023, la spesa per l’energia elettrica di una famiglia tipo sarà di circa 889,60 Euro, in calo del 32,7% rispetto ai 12 mesi precedenti.

"E' vero che i prezzi dell'energia non mordono con l'aggressività di un anno fa ma le oscillazioni sono indice di un settore energetico ancora alla ricerca di un suo equilibrio, con inevitabili riflessi nella bolletta anche a causa della stagionalità a cui andiamo incontro. Anche senza lo stimolo dei prezzi alti è importante in questa stagione invernale prestare molta attenzione al contenimento dei consumi e, per quanto possibile, a sviluppare investimenti di efficienza energetica” ha affermato il presidente di ARERA, Stefano Besseghini