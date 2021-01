Sale la febbre da iPad Pro: sul web i primi render del nuovo tablet Apple

Dopo aver appreso che il nuovo iPad Pro avrà un display mini-LED, torniamo sull'argomento per mostrarvi delle interessanti immagini apparse in rete. Si tratta dei primi render CAD del nuovo Apple iPad Pro 12.9, che vedrà la luce a marzo di quest'anno.

Il design di 91Mobiles, che viene mostrato in ogni sua angolazione, è interamente basato sulle indiscrezioni trapelate in rete. Il nostro precedente articolo spiegava infatti che il nuovo iPad Pro da 12.9 sarà più spesso di quello della scorsa generazione per ospitare il nuovo display.

Purtroppo non sono disponibili ulteriori informazioni circa l'hardware del nuovo tablet professionale di Cupertino. La più grossa differenza con la scorsa generazione starebbe nel modulo fotografico posteriore, con le lenti a filo con l'isola, benché il codice stilistico dovrebbe rimanere lo stesso.

Parlando di comparto fotografico è già possibile osservare il doppio modulo fotografico con sensore LIDAR e flash LED. Il lato superiore mostra il tasto di accensione e la griglia del doppio speaker. Il secondo modulo audio si trova sul fondo accanto alla porta USB di tipo C. Sul versante destro troviamo i pulsanti per la regolazione del volume e il connettore magnetico per Apple Pencil. Per finire, sul retro, lo Smart Connector per il collegamento degli accessori.

Ci avviciniamo sempre di più ai primi appuntamenti di presentazione dei nuovi device Apple. Dopo iPad Pro, ad aprile dovrebbe toccare ad iPhone SE 3.