Sale LAN, Associazione Bowling dalla parte delle aziende e della legalità

Mentre infuria il dibattito sulle recenti misure messe in atto dall'ADM nei confronti delle Sale LAN ed eSport in Italia, la situazione inizia ad assumere dei contorni più definiti, come abbiamo avuto modo di apprendere nel corso dell'intervista a eSport Palace Bergamo.

Molte di queste attività in tutto il territorio nazionale hanno deciso di fare fronte comune per riuscire a raggiungere uno storico accordo con l'Agenzia, della quale si è ulteriormente parlato in merito a una nuova nota dell'ADM sulle Sale LAN, in modo tale da ottenere una regolamentazione adeguata e aggiornata ai tempi.

Dello stesso avviso è l'ANBI (Associazione Nazionale Bowling e Intrattenimento), che ha preso posizione in favore di un confronto tra le parti e in solidarietà con le Sale LAN e gaming.

Necessaria rivoluzione legislativa nel settore del gioco senza vincita in denaro. ANBI disponibile a collaborare.

Dopo l’esposto avvenuto in via autonoma di uno dei nostri associati l’attenzione mediatica si è accesa sul nostro settore. E’ evidente a tutti in questo momento la grande incongruenza legislativa che regna nel mondo dell’intrattenimento per giovani e famiglie. Un sistema che sottopone alle stringenti e giuste necessità di omologazione dei giochi con vincita in denaro anche tutto il settore di macchine senza vincita, in cui ADM pare integrare anche ogni computer accessibile in luogo pubblico.

Ci uniamo al moto di solidarietà verso le attività colpite in questi giorni, che ha interessato anche le sfere politiche che ci auguriamo affrontino al più presto la questione. In questo momento riteniamo necessario metterci a disposizione per contribuire alla stesura di una normativa flessibile e regolamentata di tutto il settore del gioco senza vincita in denaro, dalle Sale Giochi che rischiano di essere la parte ignorata della vicenda, alle sale LAN e simulatori.

A seguito di quello che è stato scritto in questi giorni a nostro proposito, ci teniamo a dire che anche il nostro mondo è spinto all’innovazione, non abbiamo nelle nostre sedi solo calciobalilla e flipper. Spesso però la nostra è una innovazione costosa a causa delle normative a noi esclusive. Molto spesso i giochi nei nostri simulatori sono gli stessi che sono messi a disposizione nelle sale LAN ma con costi e burocrazia stringente analoghi a quelli degli apparecchi con vincita in denaro.

Inoltre siamo stati spesso rappresentati nei media come veicolo di gioco d’azzardo e non come luoghi di aggregazione e intrattenimento per famiglie e siamo dispiaciuti di questo. ANBI è pronta a dare il proprio contributo assieme alle altre associazioni di categoria per arrivare nei tempi più rapidi possibili ad una legislazione che permetta a tutti di operare nella legalità, e permetta al settore di investire e crescere in modo trasparente.

Raganini Marco, Presidente ANBI

