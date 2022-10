Sale prezzo medio iPhone 13 dopo lancio iPhone 14: domanda usato molto forte

Il lancio della gamma iPhone 14 del 7 settembre scorso ha dato il via alla nuova ondata di acquisti da parte degli amanti della Mela e di coloro che si sono decisi a passare da Android a iOS. Al contempo, però, sembra che il suo debutto abbia causato un aumento di prezzo per gli iPhone 13.

Secondo una recente ricerca di mercato di CounterPoint Research ripresa da MyDrivers, in seguito al debutto della serie iPhone 14 il prezzo degli iPhone 13 usati o ricondizionati è aumentato in media dell'11%, complice un piccolo boom della domanda dei modelli Pro e Standard. Tutto ciò mentre le vendite vanno molto bene per iPhone 14 Pro, il vero best seller attuale tra i nuovi smartphone di Cupertino.

Nel primo caso, nonostante l’appeal dell’ultimo iPhone 14 Pro, la differenza di prezzo porta molti consumatori a prediligere l’acquisto di un iPhone 13 Pro piuttosto che un iPhone 14 standard, i quali a oggi costano uguale. Nel secondo caso, l’assenza di particolari funzionalità nell’iPhone 14 base rispetto al predecessore convince molti utenti a limitarsi all’acquisto della versione numero 13 per risparmiare. Insomma, la dotazione di comunicazione satellitare e rilevamento di incidenti stradali non sembrano avere convinto alcuni potenziali clienti.

Gli iPhone delle generazioni passate, invece, calano tutti progressivamente di valore nel mercato degli usati e ricondizionati.

Un’altra analisi di mercato condotta da SellCell, invece, ha dimostrato che iPhone 14 perde valore più velocemente rispetto iPhone 13.