Quanto può salire il Bitcoin? Previsioni ed analisi sulla criptovaluta per il 2021

Il Bitcoin e le criptovalute sono gli argomenti del momento, anche grazie al recente rally che le ha spinte ai massimi storici del momento. La market dominance del Bitcoin negli ultimi giorni è calata al 48,1%, ma le previsioni per il futuro non sono pessimistiche.

La domanda che si fanno in molti è "quanto può salire il Bitcoin?". Una risposta certa ovviamente non la possiamo dare, ma in nostro soccorso ci sono delle analisi diffuse dagli esperti.

Jordan Belfort ha affermato che la criptovaluta registrerà una crescita dell'80% rispetto ai valori attuali, e toccherà quota 100mila Dollari. Altri analisti hanno previsto due scenari per l'anno in corso: quello più ottimista porta il prezzo a 100mila Dollari, mentre quello più pessimista a 10mila Dollari.

Entro il 2025, secondo molti, il Bitcoin potrebbe toccare quota 200mila Dollari, a conferma di un boom che potrebbe anche continuare nei prossimi mesi ed anni frutto della maggiore diffusione delle monete virtuali e l'adozione da parte degli istituti finanziari e di credito.

Gli analisti infatti hanno previsto che nel giro di quattro anni il Bitcoin sarà usato più spesso dalle persone, e ciò coinciderà anche con un incremento del prezzo.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, il Bitcoin viene scambiato a 56.846 Dollari, mentre Ethereum (che è al seconda posto) resta a 2.922 Dollari.