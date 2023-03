Quanta saliva produrrai nella tua vita? La risposta ti farà un po' schifo

Durante il corso della nostra vita faremo sicuramente un sacco di cose e ne produrremo altrettanto. Ad esempio, vi siete mai chiesti quanta saliva produce un essere umano medio in totale? No? Fortunatamente per tutti i curiosi oggi abbiamo la risposta!

Potrebbe sembrare incredibile, ma in un solo giorno la nostra produzione salivare si attesta tra 0,5 e 1,5 litri. Facciamo una media e approssimiamo a 0,7 litri al giorno: si avranno circa 255,5 litri di saliva all'anno. In una vita media di circa 80 anni, invece, si arriverà alla spaventosa cifra di circa 20.440 litri di saliva, l'equivalente di una piccola piscina (lo sappiamo che a pensarci fa schifo, ma anche questo fa parte di noi!).

La saliva, infatti, è essenziale! Oltre a contenere un'enzima chiamato "amilasi" che scompone l'amido, fornisce anche calcio e fosfato per aiutare a rimineralizzare lo smalto dei denti e dona anche una maggiore protezione nella difesa contro i microrganismi patogeni che entrano nel corpo attraverso la cavità orale.

Il prodotto delle nostre secrezioni è anche stato utilizzato nelle tradizioni mediche di tutto il mondo per oltre 2000 anni. I maggiori esponenti nella medicina tradizionale cinese credevano che la saliva e il sangue fossero "fratelli", poiché entrambi provenivano dalla stessa fonte nel corpo. Alcuni filosofi, come Plinio il Vecchio(23-79 d.C. circa) e Alberto Magno (1193-1280) ammiravano la saliva per la sua capacità di allontanare i serpenti e la sfortuna, oltre a promuovere la guarigione.

Perfino nel diciannovesimo secolo alcuni medici celebravano le presunte proprietà curative della saliva (non c'è da stupirsi, visto che mangiavano le mummie).