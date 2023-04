La saliva è una sostanza straordinaria! È lei che 'inizia' il processo di digestione

Ti conviene non sottovalutare la saliva perché è uno tra i liquidi più importanti del corpo umano. Cos’è che la rende così multifunzionale? Essa contiene un gran numero di sostanze essenziali alla digestione, ma fondamentali anche per la salute in generale.

L’amilasi, ad esempio, è un enzima che aiuta a digerire i carboidrati quando il boccone è appena in bocca! Gli zuccheri complessi, infatti, sono trasformati in semplici per essere assorbiti più velocemente dall’intestino tenue. Inoltre, le proteine, gli enzimi antibatterici e i minerali presenti nella saliva sono i migliori alleati per la salute dei denti e delle ossa.

La bocca, che rappresenta la “porta d’ingresso” del cibo per il nostro corpo, è dove il processo di digestione ha inizio. Quando mastichiamo, la saliva prodotta dalle ghiandole salivari si mescola al cibo e inizia a scindere i carboidrati in zuccheri semplici affinché la digestione sia facilitata.

Ma la saliva non contribuisce solo al corretto assorbimento degli alimenti. Essa fa anche da barriera alle infezioni batteriche e virali grazie ai suoi enzimi antibatterici e alle sue immunoglobuline. Alcuni studi, inoltre, hanno addirittura desunto delle proprietà antinfiammatorie e analgesiche, la cui funzione è quella di lenire il dolore provocato da eventuali infezioni alla bocca.

Insomma, potremmo considerare la saliva un vero e proprio elisir della salute, una sostanza preziosa per il nostro corpo. Dovendo apprezzarla, ricordiamo che siamo in grado di aiutarla, mangiando sano e masticando bene. La nostra digestione ci sarà grata!