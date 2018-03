Salmo, Fibra, Clementino & Co. lanciano un'app gratuita per ascoltare rap

Gli appassionati di rap italiano possono ora godere di un'per ascoltare il proprio genere preferito 24 ore su 24. Si chiamae nasce da un'idea di, manager di

Si tratta di una radio attiva tutti i giorni che può essere ascoltata in streaming solamente tramite l'apposita applicazione, scaricabile gratuitamente dal Play Store o dall'App Store. Negli ultimi giorni, essa è stata sponsorizzata sui vari social network da un gran numero di artisti che hanno preso parte al progetto: Salmo, Fabri Fibra, Guè Pequeno, Clementino, Ensi e Marracash.

La radio trasmette esclusivamente musica hip hop/rap, con le playlist realizzate dai succitati rapper in alta rotazione. Insomma, le canzoni sono scelte dagli artisti. L'applicazione è completamente gratuita, ma non aspettatevi di poter scegliere le vostre canzoni preferite. Trattandosi di una radio, infatti, potrete ascoltare quelle proposte dall'emittente, vedendo però quelle che sono state "passate" in precedenza. Testando l'app sul nostro iPhone, siamo rimasti piacevolmente colpiti dal design minimale del tutto, con l'interessante possibilità di ascoltare le canzoni che ci siamo persi da Apple Music o Spotify. La qualità audio ci è sembrata buona, anche se dovremmo effettuare una sessione più lunga per sbilanciarci ulteriormente. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito ufficiale.