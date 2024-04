Questo salmone in scatola vecchio decenni ci racconta una buona notizia

Vecchie lattine di salmone si sono rivelate preziose custodi di segreti oceanici, permettendo a un gruppo di ricercatori di gettare luce su come la popolazione dei parassiti marini sia cambiata negli ultimi decenni.

Chelsea Wood, ecologa dei parassiti presso l'Università di Washington, e la sua studentessa Natalie Mastick, si sono imbattute in una fonte inaspettata di dati storici grazie alla generosa offerta dell'Associazione Prodotti Ittici di Seattle. Questa ha proposto loro scatole impolverate di salmone in scatola, scaduto da tempo e destinato al macero, trasformando un potenziale rifiuto in un'opportunità di studio senza precedenti.

L'analisi di questi campioni ha offerto una prospettiva unica sull'evoluzione delle infezioni parassitarie in quattro specie di salmone nel corso di 42 anni, rivelando un aumento dei parassiti in due di queste. Questo dato, apparentemente negativo, è stato interpretato dai ricercatori come il segnale di un successo nella conservazione dei mammiferi marini, i quali, aumentando in numero, potrebbero aver favorito la crescita della popolazione di parassiti.

Il metodo di conservazione del salmone in scatola, che prevede la cottura all'interno del contenitore sigillato, ha sollevato dubbi sulla possibilità di rilevare i parassiti, in particolare gli anisakidi che infestano i muscoli del salmone dell'Alaska. Tuttavia, i ricercatori sono rimasti sorpresi nel trovare i vermi facilmente visibili, confermando la loro ipotesi che le lattine di salmone potessero effettivamente funzionare come capsule temporali per lo studio dei parassiti.

L'archivio di 502 lattine, la maggior parte proveniente dall'Alaska, ha consentito di analizzare 178 esemplari raccolti tra il 1979 e il 2019. Circa la metà delle lattine conteneva nematodi, per un totale di 372 vermi raccolti, con una significativa crescita del numero di parassiti per grammo di tessuto nei salmoni chum e rosa, mentre nessun cambiamento è stato rilevato nei salmoni sockeye e coho (creature ancora misteriose per la scienza).

La ricerca non solo getta luce su uno degli aspetti più difficili da studiare delle specie marine, ma offre anche una visione più sfumata di come gli ecosistemi si riprendano, suggerendo che un ecosistema marino sano potrebbe essere, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, più "infestato" di quanto immaginato.

Nonostante ciò, ogni anno i salmoni muoiono per colpa dei nostri pneumatici.

Su Apple USB-C Power Adapter 20W White è uno dei più venduti di oggi.