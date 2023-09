Arriva ufficialmente nei supermercati il 'salmone' vegano stampato in 3D

Chiunque voglia provarlo potrà tranquillamente recarsi in un supermercato austriaco (per il momento) e comprarlo. È infatti stato ufficialmente commercializzato il primo salmone vegano stampato in 3D. Sarà una buona idea?

Abbiamo già visto il salmone vegetale simile a quello vero, ma questa volta siamo andati ancora oltre. Attraverso la startup di tecnologia alimentare Revo Foods fondata nel 2020 da tre giovani ricercatori a Vienna, è possibile assaggiare il primo alimento stampato in 3D a raggiungere gli scaffali dei supermercati.

Naturalmente, dal punto di vista dei valori presenti il prodotto contiene una serie di vitamine e acidi grassi omega-3 proprio come la controparte animale. Sono inoltre presenti diverse proteine con una concentrazione pari a 9,5 grammi per 100 grammi.

Revo Foods ha collaborato con un’altra startup che si sta facendo strada in questo nuovo settore, Mycorena, al fine di realizzare l’intera pietanza direttamente con una stampante 3D. Ogni fibra del "salmone" è infatti stata realizzata singolarmente.

Tutto ciò non è altro che un chiaro sintomo del mondo che cambia rapidamente intorno a noi. Si stima infatti che circa il 34% degli stock ittici globali siano sovrasfruttati, ovvero si verifica quel peculiare fenomeno in cui i pesci vengono catturati più velocemente di quanto possano riprodursi, con un drammatico impatto sulle stesse popolazioni.

Come se non bastasse, anche le emissioni rappresentano uno dei più grandi problemi dell’industria alimentare. Secondo lo stessi sito web di Revo Foods, la produzione del filetto di salmone vegano utilizza dal 77 all’86% in meno di anidride carbonica e il 95% in meno di acqua dolce rispetto alla cattura e alla lavorazione del salmone convenzionale.

Tenendo dunque bene a mente che il cibo bio non è il più gustoso, queste nuove realtà potrebbero in qualche modo modificare le nostre abitudini. L’unica cosa che possiamo augurarci, è che ciò avvenga in senso strettamente positivo.