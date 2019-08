L'isola di una profezia che ci salverà dalla fine del mondo

Parlare di profezie ha sempre un certo fascino. Ci conduce ad epoche lontane, in cui religione e superstizione guidavano i passi di re e persone comuni.

Vale la pena citare una curiosa quanto antica profezia gaelica, risalente a più di 1000 anni fa, originaria, in particolare, delle coste della Scozia o dell'Irlanda.

Fino ad oggi gli esperti non erano riusciti a darle un significato ma, a quanto pare, qualcosa ha smosso le acque, consentendo di andare oltre le criptiche parole dal profumo arcaico:

"Sette anni prima della fine del mondo, un diluvio annegherà le nazioni: il mare, con una sola ondata, coprirà l'Irlanda e Islay dalla testa verde. Ma l'isola di Columba nuoterà sopra il diluvio."

Persino i bardi celtici hanno sempre tentato di decifrarla utilizzando una sorta di ragionamento Celtico-Cristiano ma senza risultati. Perchè proprio l'Isola di Columba, una tra le tante al largo della Scozia e nemmeno la più grande?

Le chiavi di lettura che entrano in gioco sono diverse: occultismo, metafisica, cultura giudeo-cristiana ma ci si è resi conto che la vera chiave di volta possa essere proprio il suo nome.

L'isola prende il nome da un antico prete-guerriero del VI secolo d.C., Colm Cille che, letteralmente, significa Colomba della Chiesa o noto ai più come Santo Columba.

Si narra che avesse visioni profetiche e che avesse più volte "viaggiato con l'anima", motivo per cui è stato scelto come patrono di Derry, Irlanda, nel 563 d.C. e per aver portato il Cristianesimo in Scozia.

Pochi sanno, però, che l'Isola di Iona, appartenente all'arcipelago delle Ebridi interne, si chiami, in gaelico scozzese, Ì Chaluim Cille, Isola di San Columba, appunto.

Qui, il leggendario mistico sbarcò assieme ad un gruppo di 12 fedelissimi (che può ricordare Gesù Cristo con i suoi 12 apostoli) e vi fondò un centro di apprendimento spirituale che divenne, altresì, una grande potenza politica.

Ancora, Iona era un luogo sacro ai Druidi ed innumerevoli re scozzesi, norvegesi e irlandesi

si fecero seppellire qui.

E' suggestivo quanto culture diverse, religioni molto distanti tra loro ed il susseguirsi degli eventi possano collimare ed influenzarsi a vicenda.

In questo caso, civiltà celtica e cristiana si sono fuse in una sola profezia che ci ha consentito, dopo 1000 anni, di rivivere l'epicità e le atmosfere di un tempo ormai perduto ma ancora vivo nelle tombe e nelle croci di pietra che costellano i verdi prati di Iona.