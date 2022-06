Questa salsa molto famosa potrebbe presto scomparire dai negozi

La salsa Sriracha è molto popolare tra gli amanti del piccante perché molto speziata e saporita. Tuttavia potrebbe essere difficile da trovare prossimamente, a causa di un problema che dovrebbe farci riflettere.

Nel sud-ovest del Nord America, infatti, una grave siccità, insieme a condizioni meteorologiche definite "bizzarre", hanno creato una vera e propria grave carenza di peperoncino - l'ingrediente principale per questo (e altri) condimento. "Comprendiamo che ciò potrebbe causare problemi, ma durante questo periodo non accetteremo nuovi ordini da effettuare prima di settembre poiché non avremo scorte sufficienti per l'ordine", si legge in un comunicato stampa emanato dall'azienda californiana Axios.

Quest'ultima riceve i suoi peperoncini dal Messico, i cui tratti settentrionali sono attualmente colpiti da una siccità colossale, insieme a parti degli Stati Uniti occidentali. Una delle causa scatenanti di questo evento è stata La Niña nel Pacifico tropicale, un andamento meteorologico che può verificarsi nell'Oceano Pacifico dove le acque tropicali più fresche smuovono la corrente a getto verso nord, provocando un minor numero di temporali che colpiscono questa parte del mondo.

Ciò, insieme al cambiamento climatico, ha causato una mega siccità nella zona, la più grave in almeno 1.200 anni. Questo è solo l'inizio: secondo la NASA questo problema causerà una riduzione dei raccolti di grano... e siamo solo al preludio di un evento che, senza controllo, potrebbe cambiare per sempre la società umana.