Salta l'accordo dell'UE sul clima, sovranisti del gruppo di Visegrad dicono no

A ridosso del fine settimana si è consumato un importante strappo che ha fatto saltare il banco per l'accordo sul clima dell'Unione Europea che prevedeva zero emissioni entro il 2050. I sovranistri del gruppo di Visegrad (Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca) infatti hanno provocato la cancellazione parziale della norma dopo ore di trattative.

Il tutto a discapito degli altri paesi dell'Unione Europea, che avevano spinto per l'obiettivo delle zero emissioni al 2050. I rappresentanti dei governi però non avevano ancora fatto i conti con il blocco di Visegrad, capeggiato dalla Polonia che dal carbone trae l'80% della propria energia.

Secondo quanto riferito da alcune fonti vicine all'Unione Europea all'ANSA, nel testo approvato dal Consiglio al posto dell'obiettivo delle zero emissioni entro il 2050 è previsto che i paesi garantiscano "una transizione verso una UE climaticamente naturale in linea con gli accordi di Parigi", con la data dell'obiettivo che viene limitata ad un'appendice, in cui si legge comunque che per la maggior parte dei paesi l'obiettivo deve essere comunque raggiunto entro il 2050.

Molto critica su Twitter Greenpeace, secondo cui "Merkel e Macron non sono stati in grado di convincere la Polonia e gli altri Paesi al Consiglio europeo e la neutralità climatica dell'Ue è ora relegata in una nota a piè di pagina". Secondo il co-presidente dei Verdi Europei, Ska Keller, "è una vergogna che i capi di Stato e di governo non siano stati in grado di trovare un accordo neanche sull'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050".