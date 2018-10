Salta il giroscopio, il telescopio spaziale Hubble della NASA è offline

Grave problema tecnico per il telescopio spaziale Hubble, divenuto famoso negli ultimi mesi per aver offerto delle immagini mozzafiato del cosmo. Hubble attualmente è in modalità sicura a causa di un problema con il giroscopio, che gli ingegneri stanno cercando di risolvere.

Il disservizio è piuttosto grave, dal momento che si tratta di un dispositivo che molti veicoli spaziali usano per cambiare l'orientamento nello spazio. Fondamentalmente si tratta di un meccanismo che sposta la posizione delle navicelle spaziali, che è estremamente importante per Hubble dal momento che gli permette di cambiare direzione e guardare i diversi punti dell'Universo, per osservare le stelle, gli esopianeti, le supernove ed altro.

L'incidente si è verificato lo scorso venerdì. In precedenza Hubble aveva ancora quattro giroscopi funzionanti. Il problema della scorsa settimana ha spinto gli ingegneri a riportare in linea uno di quelli non funzionanti, ma le operazioni si stanno rivelando più difficili del previsto e come affermato da Rachel Osten su Twitter, è stato preferito mettere Hubble in modalità offline in quanto sarebbe stato costretto ad operare con soli due giroscopi funzionanti.

La situazione però non è motivo di disperazione del team di ingegneri, i quali hanno già reso noto che nel caso in cui le operazioni di riparazione non dovessero andare a buon fine, Hubble potrebbe continuare a lavorare con due o un giroscopio: entrambe le modalità infatti consentono comunque agli astronomi di osservare il cielo e portare avanti il lavoro.

Il malfunzionamento comunque non è stato un fulmine a ciel sereno per la NASA, che l'aveva messo in preventivo dopo alcuni problemi riportati nelle ultime settimane.