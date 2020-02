Salta la SPID di Stato: inammissibile la proposta del Movimento 5 Stelle

La SPID di Stato non si farà, almeno nell'immediato. Il deputato di Italia Viva, Luigi Marattin, tramite il proprio account ufficiale Twitter ha annunciato che il subemendamento al decreto Milleproroghe presentato dal Movimento 5 Stelle è stato dichiarato inammissibile.

Il provvedimento trasferiva al Viminale le responsabilità collegate dall'identità digitale, ed era stato inserito all'ultimo momento dopo che l'emendamento del Governo non era stato depositato.

In base a quanto raccolto, il provvedimento dei deputati dei 5 Stelle prevedeva che la gestione del sistema d'identità digitale fosse affidata al ministero dell'Interno sulla base della Carta d'Identità Elettronica. L'integrazione invece sarebbe dovuta diventare competenza del Dipartimento per la Trasformazione Digitale.

Marattin su Twitter ha anche spiegato che Italia Viva ha "chiesto di non presentare l'emendamento sia per ragioni di metodo (non si fa la riforma dell'identità digitale in un emendamento last-minute al Milleproroghe) sia per perplessità in merito. L'emendamento governativo non è stato presentato e lo apprezziamo".

La proposta del ministro Pisano, che aveva etichettato la SPID di Stato come più sicura rispetto ai metodi attuali, oltre che gratuita, era stata a lungo criticata da parte delle opposizioni, in quanto secondo molti avrebbe trasformato il Ministero dell'Interno in un identity provider unico, a discapito degli operatori digitali privati.