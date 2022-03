Avete saltato per sbaglio un video su TikTok? A breve arriverà la cronologia!

Sicuramente sarà capitato a molti utenti di saltare erroneamente un video su TikTok, magari con uno swipe di troppo. Ebbene, stando a recenti leak gli sviluppatori della piattaforma social sarebbero al lavoro sulla scheda Cronologia pensata proprio per non perdersi più clip viste di sfuggita e perse nel feed personale.

A mostrarci questa novità è stato l’utente Hammod Oh su Twitter: come potete vedere dallo screenshot allegato alla notizia, TikTok avrebbe avviato una prima fase di test della scheda “Watch History”, non altro che la cronologia dei video visti sul dispositivo utilizzato.

Scendendo nel dettaglio, sembrerebbe proprio che questa scheda selezioni tutti i filmati apparsi nel proprio feed verticale negli ultimi sette giorni, garantendo così un notevole margine di movimento per recuperare contenuti apprezzati e persi poi nella lista infinita di video proposti da TikTok. Le impostazioni della cronologia consentiranno poi di disattivarla nel caso in cui non risulti di proprio interesse, o di cancellarla in qualsiasi momento.

Questa inedita sezione compare tra le impostazioni dell’applicazione e all’interno della scheda “Contenuti e attività”, ma non in Italia: noi utenti del Belpaese, al momento, non sembriamo interessati alla fase di test avviata coinvolgendo un numero estremamente limitato di utenti tra Stati Uniti, Canada e altri mercati di riferimento per TikTok. Per questa ragione, per provare la feature con le proprie mani sarà necessario attendere il rilascio definitivo.

A metà marzo 2022 TikTok ha lanciato SoundOn, piattaforma all-in-one dedicata ai musicisti presenti sul social network.