Il Salton Sea, da oasi paradisiaca a un luogo di morte e decomposizione

Il Salton Sea è il più grande specchio d'acqua della California ed è il più grande disastro ecologico mai accaduto nello stato. Questo specchio d'acqua è in realtà un lago, che è stato riempito ed è stato prosciugato più volte nel corso della storia.

L'ultima volta il lago si è prosciugato intorno al 1580, perché il limo - trasportato dal fiume Colorado - si depositò talmente tanto da impedire di fatto al Colorado di fluire in esso. I depositi di limo furono ben visti dagli agricoltori, che nel XX secolo si trasferirono intorno al lago. C'era un grande problema: mancava l'acqua per irrigare.

Così, la California Development Company decise di scavare due canali per fornire l'acqua ai terreni agricoli; canali non dotati di paratoie per impedire all'acqua di inondare l'area circostante... effettivamente a che cosa potrebbero servire tali dispositivi in ​​un deserto? Intorno al 1904 i canali divennero inagibili, poiché erano intasati dai depositi di limo del fiume.

Venne scavato un altro canale, sempre senza paratoie. Successivamente, nella primavera del 1905, a causa delle forti piogge e dello scioglimento della neve, il fiume Colorado si allagò. Poiché non c'era nessuno scudo a proteggere gli argini dei canali, l'acqua inondò completamente l'area circostante. Tuttavia, in questo modo il luogo era diventato perfetto per la coltivazione e ben presto diventò un luogo essenziale per molte specie animali.

Tutto iniziò ad andare storto, però, nel 1936, con il completamento della diga di Hoover e della diga di Imperiale del 1938. Le due dighe misero la parola fine all'occasionale inondazione dell'area della Imperial Valley dal fiume Colorado e alle infrastrutture di irrigazione costruite nell'area. Il Salton Sea, quindi, iniziò ad evaporare. Ci fu anche un grande aumento della salinità, poiché l'acqua che scorreva nel lago utilizzata per l'agricoltura veniva "bombardata" con una quantità significativa di sali e fertilizzanti su base giornaliera.

Prima che arrivassero gli anni '80, i pesci iniziarono a morire in quantità industriale, incapaci di sopportare l'elevata salinità. Su una popolazione iniziale di 100 milioni di pesci, negli anni '90 si estinsero il 97% delle creature. Tutto questo peggiorò sempre di più e nel 1996 un'epidemia colpì gli uccelli a causa di tutte le carcasse del lago. Oggi, la situazione delle acque del Salton Sea è così grave che è divenuto pericoloso sia mangiarne il pescato sia il semplice farvi il bagno.

Dalle sua acque, inoltre, emerge una puzza tremenda. Nel 2012, dopo che una forte tempesta aveva agitato le acque, il cattivo odore di decomposizione poteva essere avvertito fino a circa 240 km di distanza. Questo, purtroppo, non è nulla: e sono stati tantissimi i disastri ambientali della storia. Perfino oggi, decenni dopo il più grande disastro ambientale della storia, i delfini soffrono ancora.