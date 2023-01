È ora di salutare Windows 8.1: il supporto tecnico termina ufficialmente

Non bastava lo stop agli aggiornamenti per Windows 7: come già ricordato da Microsoft nel corso degli ultimi mesi, anche Windows 8.1 giunge al capolinea con il termine del supporto tecnico e software. A nove anni e mezzo dal lancio, il sistema operativo noto per l’interfaccia Metro va abbandonato.

Dopo numerosi preavvisi, Windows 8.1 arriva alla chiusura definitiva e non godrà nemmeno di un programma ESU, ovvero di aggiornamenti di sicurezza estesi: “Come promemoria, Windows 8.1 raggiungerà la fine del supporto il 10 gennaio 2023, a quel punto l'assistenza tecnica e gli aggiornamenti software non saranno più forniti”, ricorda Microsoft sulle sue pagine ufficiali.

La società di Redmond ricorda agli utenti ancora fermi a tale iterazione del suo sistema operativo che è consigliato passare a Windows 10 o, eventualmente, direttamente a Windows 11, al fine di evitare potenziali problemi di sicurezza: “Se disponi di dispositivi che eseguono Windows 8.1, ti consigliamo di aggiornarli a una versione di Windows più aggiornata, in servizio e supportata. Se i dispositivi non soddisfano i requisiti tecnici per eseguire una versione più recente di Windows, ti consigliamo di sostituire il dispositivo con uno che supporti Windows 11”, spiega l’azienda statunitense.

Considerato poi che anche browser come Google Chrome, Microsoft Edge e (forse) Mozilla Firefox abbandoneranno Windows 8.1 e Windows 7 proprio in questi giorni, è chiaro che diventeranno sistemi operativi obsoleti, parte della storia dei computer e null’altro.

Spostando lo sguardo al presente con Windows 11, a breve nel File Explorer arriveranno i contenuti consigliati.