Salvare l'ecosistema con la conoscenza: Il progetto dei Royal Botanic Gardens

I Royal Botanic Gardens di Kew, nel Regno Unito, hanno avviato un'ambiziosa iniziativa quadriennale per digitalizzare la loro intera collezione di piante e funghi, raggiungendo già un'importante pietra miliare. Sono infatti riusciti a scansionare il milionesimo esemplare di questa loro importante missione.

Il team di ricerca che sta lavorando al progetto multimilionario, iniziato nel marzo 2022, sta sbloccando una grande quantità di informazioni sulla vita presente sul nostro pianeta, compresi i dati di alcuni rari esemplari storici non disponibili altrove.

Il progetto, infatti, sta raccogliendo campioni ed immagini dagli esemplari botanici e fungini in modo che possano essere liberamente accessibili a chiunque, in qualsiasi parte del mondo. Consentendo così agli scienziati di poter utilizzare i campioni digitalizzati ai fini di ricerca tramite un nuovo portale di dati dedicato che dovrebbe essere attivo già dal prossimo autunno.

L'importanza di questo "archivio globale digitale" sta nel fatto che offrirà quindi preziose informazioni su alcune delle principali sfide che il pianeta deve affrontare, tra cui la mappatura dei rischi di estinzione per le singole specie e la comprensione del potenziale impatto del cambiamento climatico sugli ecosistemi, sulle colture comuni e sulle comunità locali.

La Dott.ssa Sarah Phillips, responsabile della ricerca sulle collezioni digitali dei RBG di Kew, ha spiegato: "Ogni esemplare che abbiamo contiene informazioni cruciali che forniscono un'istantanea di ciò che stava crescendo in un luogo particolare in uno specifico momento".

"Questo ci consente di monitorare i cambiamenti nella distribuzione delle piante nel tempo per una data area, aiutandoci a capire come sta cambiando il clima del nostro pianeta e come adattarsi per garantire la sicurezza alimentare per le generazioni future".

Le collezioni storiche dei RBG di Kew vengono infatti utilizzate per capire come piante e funghi si siano evoluti con il mutare delle condizioni ambientali e delle pratiche agricole, identificando utili diversità genetiche che potrebbero essere andate perdute nel tempo.

La digitalizzazione di questi esemplari non è importante solo per la comunità scientifica ma anche per il pubblico in generale, infatti, tramite internet chiunque potrà accedere alle informazioni ed alle splendide immagini della raccolta, in modo tale da conoscere meglio l'incredibile diversità della vita sul nostro pianeta.

Purtroppo se non si agisce su più fronti il cambiamento climatico potrebbe diventare catastrofico, portando anche a degli eventi estremi drammatici e sempre più pericolosi.