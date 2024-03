Dove salvare le foto in modo sicuro? Ecco alcune opzioni interessanti

Gli smartphone sono tra noi da quasi 20 anni. Siamo ormai tutti abituati a scattare giornalmente fotografie più o meno significative e non tutti sono disposti a lasciarle "impolverare" nella memoria interna. Come conservare le foto, quindi, sia online che offline?

Per prima cosa, i cari vecchi dispositivi di archiviazione esterni. Ormai, gli hard disk portatili hanno un prezzo decisamente accessibile e consentono di mantenere un discreto grado di sicurezza se conservati (e trattati) correttamente. I più maldestri potranno valutare opzioni rugged, come quella analizzata nella recensione del Samsung T7 Shield, che offre al tempo stesso un formato particolarmente compatto.

Scoperchiando il vaso di Pandora, troviamo l'archiviazione in rete. Abbiamo già dato un'occhiata alle più interessanti offerte di drive in cloud, ma per le foto occorre guardare la cosa da un'altra angolazione. Il più conveniente per chi scatta molte foto è certamente Amazon Prime Foto. Per prima cosa, si tratta di un servizio accessibile gratuitamente, a patto che siate già abbonati al servizio Amazon Prime. Inoltre, è anche uno dei pochi servizi a offrire spazio illimitato per il salvataggio delle foto, garantendovi un discreto margine di serenità da questo punto di vista. Di contro, non consente di fare molto altro se non visualizzare e scaricare le foto.

Più potente e versatile da questo punto di vista è Google Foto, servizio legato a Google Drive, con cui condivide anche lo spazio a disposizione. Avrete, quindi, 15 GB di spazio utilizzabile gratuitamente. Dopodiché, dovrete espanderlo con un piano Google One a pagamento.

A suo favore, un'interfaccia molto più fruibile e tanti strumenti per l'editing avanzato, anche tramite IA.

