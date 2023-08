Salvare i messaggi su WhatsApp? È possibile nella chat con se stessi

Non sono in pochi coloro che, nell'ambito della routine, sono soliti effettuare miriadi di attività. Ecco allora che, anche per "farsi aiutare" a livello di memoria, può risultare un bene iniziare a salvarsi alcuni messaggi su WhatsApp, così da ricordarsi di qualcosa che altrimenti potrebbe sfuggire col proseguire della giornata.

In questo contesto, una funzione della popolare applicazione di messaggistica istantanea di proprietà di Meta che potreste non aver ancora approfondito per bene è quella relativa alla possibilità di creare una chat con se stessi su WhatsApp. Disponibile a partire da fine 2022, infatti, questa funzionalità permette di fatto di "salvare" i messaggi legati al servizio.

Potreste dunque pensare di inoltrare i messaggi altrui nella chat accessibile solamente a voi, così da avere da parte un po' tutto ciò che vi interessa e trovarlo in modo rapido, ma in questo ambito è anche possibile "salvare" promemoria scritti direttamente da voi oppure link su cui tornare più tardi (e molto altro).

Come fare quindi per iniziare a sfruttare il tutto? È semplice: vi basta aprire l'applicazione ufficiale di WhatsApp dal vostro dispositivo di fiducia, andando poi a premere sull'icona del messaggio (quella per avviare una nuova chat) presente in basso a destra. Ecco dunque che, in alto, come primo risultato della sezione "Contatti su WhatsApp", troverete proprio il vostro profilo (non potete sbagliare, visto che è indicato dal "(tu)").

Premendo sull'apposito riquadro, avrete dunque modo di "salvare" messaggi per voi stessi in una chat che risulta crittografata end-to-end. Insomma, potete avere anche in questo contesto un "luogo personale". Per il resto, rimanendo nell'ambito del ben noto servizio di messaggistica istantanea, potrebbe interessarvi approfondire anche l'arrivo della condivisione dello schermo in videochiamata su WhatsApp.