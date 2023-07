Dove salvare tutte le password? C'è il gestore ufficiale di Google

Scavando tra le interessanti funzionalità dei nostri smartphone, abbiamo scoperto dove vengono salvate le password su Android, andando poi a illustrare come ottenere anche una pratica scorciatoia del Gestore Password di Google.

Oggi torniamo a parlarvi proprio di questo utile strumento, che può essere utilizzato non solo sui nostri smartphone Android ma anche su PC, indipendentemente dal sistema operativo che utilizzate, sia esso Windows, macOS o una distribuzione di Linux.

Non vi servirà nient'altro che il vostro browser di fiducia, dove dovrete aver preventivamente effettuato l'accesso al vostro account Google. Per accedere al Gestore Password di Google non dovrete fare altro che recarvi sulla pagina ufficiale del servizio, da cui avrete l'opportunità di controllare ogni aspetto delle vostre chiavi di accesso ai siti web. In particolare, come spiega la guida ufficiale di BigG, con il Gestore Password potrete:

Creare e salvare password

Proteggere tutte le password salvate

Inserire automaticamente le password dall'Account Google

Inoltre, sempre grazie a Gestore Password potrete ottenere suggerimenti per migliorare le password, notifiche su quelle considerate poco sicure e strumenti per bloccare gli accessi non autorizzati o sospetti.

Se, invece, volete sapere dove vengono salvate le password su iPhone, sappiate che oltre alle soluzioni messe a punto da Apple, anche in questo caso potrete beneficiare del tool di Google, semplicemente installando Google Chrome sul vostro smartphone ed effettuando l'accesso al vostro account personale.