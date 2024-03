Salvare la Terra dal ghiacciaio 'dell'apocalisse' ha questo costo spropositato

Una proposta rivoluzionaria fa capolino all'orizzonte, promettendo di combattere l'innalzamento del livello del mare con un'ingegnosa barriera subacquea. In futuro, quindi, le città simbolo della cultura e dell'economia mondiale, come New York, Miami e New Orleans, potrebbero essere salvate dall'acqua alta grazie a questa idea.

Questo non è il sogno di un visionario qualunque, ma il piano audace proposto da John Moore, eminente glaciologo e ricercatore in geoingegneria presso l'Università della Lapponia. Moore immagina di installare queste barriere subacquee lunghe oltre 100 chilometri per frenare l'avanzata delle acque calde che minacciano di erodere il Ghiacciaio Thwaites in Antartide, noto anche come il "ghiacciaio del giorno del giudizio".

La sua fusione potrebbe innalzare il livello del mare di ben tre metri, mettendo in ginocchio intere comunità e sconvolgendo l'esistenza di circa 97 milioni di persone in tutto il mondo. Con un budget stimato in 50 miliardi di dollari, il progetto di Moore potrebbe sembrare un'utopia, ma i risvolti positivi supererebbero di gran lunga i costi iniziali, soprattutto se paragonati alle spese necessarie per la protezione delle aree costiere, stimate in cifre analoghe ogni anno per ogni metro di innalzamento del mare.

Il piano prevede di testare la tecnologia su piccola scala nel fiume Cam, con prototipi lunghi appena un metro, per poi passare a esperimenti più ambiziosi in un fiordo norvegese. L'idea è che queste barriera possano non solo salvaguardare il Ghiacciaio Thwaites ma offrire anche una soluzione reversibile, limitando i possibili impatti negativi sull'ecosistema marino.

Moore e il suo team, consapevoli della corsa contro il tempo imposta dal cambiamento climatico, stanno lavorando senza sosta per trasformare questa visione in realtà. Sebbene la riduzione delle emissioni di carbonio rimanga una priorità assoluta, l'intervento diretto sulle cause del riscaldamento globale potrebbe offrire un'ancora di salvezza in un momento critico della nostra storia.