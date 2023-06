Il salvataggio subacqueo più profondo mai fatto ci mostra quanto sia difficile l'impresa

Nel 1973, a 480 metri sotto la superficie del mare, si svolse il salvataggio più profondo mai realizzato. Due uomini, Roger Mallinson e Roger Chapman, rimasero intrappolati sul fondo del mare al largo della costa dell'Irlanda per oltre tre giorni, a bordo del sommergibile Pisces III. Un racconto di eroismo, ma anche una testimonianza delle sfide.

Mallinson e Chapman erano partiti nelle prime ore del 29 agosto 1973 per posare un cavo telefonico transatlantico sul fondale marino, a circa 240 chilometri a sud-ovest di Cork, in Irlanda. Tutto sembrava andare secondo i piani, fino a quando, dopo aver completato il loro lavoro, un portello si aprì accidentalmente, causando l'allagamento di una parte del sommergibile.

Il Pisces III, appesantito dall'acqua, precipitò di nuovo verso il fondo del mare. Rinchiusi nel sommergibile, i due uomini si trovarono in una situazione disperata: avevano con sé solo una lattina di limonata e un panino al formaggio. L'ossigeno a bordo sarebbe durato solo 66 ore e per risparmiarlo il più possibile, cercarono di non muoversi e di parlare solo quando strettamente necessario.

Nonostante le difficoltà, riuscirono a stabilire un contatto con la superficie, informando il team di salvataggio della loro situazione. Diverse navi della Marina Reale britannica, della Marina degli Stati Uniti e della Guardia Costiera canadese si precipitarono sul luogo, mentre aerei della Royal Air Force sorvolavano l'area.

Gli sforzi furono tanti, ma il recupero non fu facile. Diversi tentativi di raggiungere il Pisces III fallirono a causa di problemi tecnici. Solo il 1° settembre, grazie all'intervento combinato del Pisces II e di un veicolo subacqueo telecomandato, il Pisces III fu finalmente recuperato. Anche se la missione fu un successo, la storia sottolinea quanto sia difficile operare in condizioni estreme.

Nonostante le tecnologie avanzate e l'addestramento specializzato, le profondità dell'oceano rimangono un ambiente ostile e imprevedibile.