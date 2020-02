Salvato dalle maree il fossile di una nuova specie di rettile marino

E’ stata scoperta una nuova specie di antico rettile acquatico risalente a più di 200 milioni di anni fa e riuscire ad estrarre il fossile è stata una lotta contro il tempo.

La scoperta di questa nuova specie di antico rettile marino, avvenuta nel sud-est dell’Alaska, è opera di paleontologi ed esperti dell’Università dell’Alaska ed è stata una vera e propria lotta contro il tempo…e la marea. La zona dove si trovava questo importante fossile è, infatti, solitamente sommersa dalle acque per gran parte dell’anno. Solo per pochi giorni la marea è stata sufficientemente bassa per permettere agli esperti di riuscire ad estrarre i resti dell’animale in tempo e portarli a sicuro prima che la zona venisse nuovamente sommersa dalle acque. Lo scavo ha avuto successo per un soffio e gli studiosi hanno, così, potuto studiare una nuova specie di rettile marino appartenente ai Thalattosauri.

Lo scheletro portato alla luce è, per fortuna, uno degli scheletri più completi di Thalattosauro mai trovato ed a questa nuova specie è stato attribuito il nome di Gunakadeit joseeae. Questi rettili marini sono un esempio di come alcune specie da terrestri siano tornate a vivere negli ambienti marini nel corso dell’evoluzione. Sono, infatti, animali marini che sono vissuti più di duecento milioni di anni fa in quelli che erano antichi oceani equatoriali. Avevano delle dimensioni veramente ragguardevoli con i loro 3-4 metri di lunghezza ed una testa appuntita che permetteva a queste antiche creature di cacciare con più facilità le piccole prede che si nascondevano nelle zone di mare poco profondo dove, solitamente, questo predatore viveva, nelle insenature degli scogli.

Purtroppo, però, l’estrema specializzazione di questo animale è stata anche la causa della sua estinzione. Essendo troppo specializzato nel vivere in un determinato ambiente, quando quest’ultimo, per cause naturali e con il passare del tempo, è cambiato, l’antico rettile marino non è riuscito a rispondere efficacemente ai cambiamenti estinguendosi, nonostante fosse una specie dominante e contasse moltissimi esemplari.

Credit immagine di copertina: @University of Alaska Museum of the North