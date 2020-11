Salvini, appello alla country manager di Amazon: 'Sostenere il Made in Italy'

Nel giorno del Black Friday, il leader della lega Matteo Salvini ha preso parte ad una video conferenza a cui ha partecipato anche la country manager di Amazon Italia, Mariangela Marseglia, a cui l'ex Ministro dell'Interno ha voluto lanciare un appello.

Il senatore ha infatti proposto ad Amazon Italia di mettere in campo una serie di sconti speciali sulle vendite online da proporre ai negozi italiani che intendono affidarsi ad Amazon per vendere i propri prodotti in tempo di pandemia.

Tra le idee presentate dal leader della Lega figurano anche una serie di sostegni economici per il made in Italy, e la restituzione totale dei costi di spedizione per i libri ed i dischi.

Salvini, nel riconoscere che non ha alcun pregiudizio nei confronti di Amazon, ha spiegato che da parte sua c'è "la volontà di garantire pari condizioni di lavoro a tutti gli operatori, grandi e soprattutto piccoli". Per questo motivo, dal momento che ormai in Italia le vendite online rappresentano il 10% del mercato complessivo, una percentuale in crescita vertiginosa soprattutto in tempo di pandemia, il partito di opposizione ha "illustrato ad Amazon un pacchetto di proposte concrete, finalizzato a tutelare il made in Italy, i negozi, gli artigiani e le piccole e medie imprese".

Quest'oggi sono in corso una serie di proteste da parte dei lavoratori Amazon anche in Italia, che chiedono all'ecommerce condizioni più vantaggiose.