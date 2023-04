Salvini contro la chiusura di ChatGPT in Italia: 'decisione sproporzionata'

Nella discussione relativa al blocco di ChatGPT in Italia interviene anche il Ministero dei Trasporti Matteo Salvini, con una lunga serie di tweet pubblicati sul proprio account ufficiale Twitter.

Il leader della Lega definisce “sproporzionata la decisione del Garante della privacy italiano” di impedire l’accesso dall’Italia a ChatGPT. Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, il provvedimento è al momento un unicum in occidente dal momento che altrove il chatbot è regolarmente disponibile.

In una riflessione successiva, Salvini osserva come ChatGPT alimenti la chat di Bing, che resta perfettamente accessibile, e sottolinea che “ogni rivoluzione tecnologica comporta grandi cambiamenti, rischi e opportunità, è giusto controllare e regolamentare attraverso una collaborazione internazionale tra regolatori e legislatori, ma non si può bloccare, impedendo e danneggiando il lavoro di chi fa impresa, ricerca, innovazione”.

Salvini riprende anche il tweet del leader di OpenAI Sam Altman, che si è detto disponibile ad avviare un confronto con le autorità italiane, ed auspica un rapido chiarimento ed il ripristino dell’accesso. “Peraltro, non bisogna essere ipocriti: problematiche legate alla privacy riguardano praticamente tutti i servizi online, serve buonsenso. Salvo che in caso di attività criminali o rischi per la sicurezza nazionale, io sono sempre contro ogni censura e per il libero pensiero non è accettabile che in Italia, patria di Galileo, Marconi e Olivetti, si debba prendere in considerazione di usare una VPN per superare un blocco come avviene in Cina e nei Paesi privi di libertà” conclude.