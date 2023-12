Sam Altman è il CEO dell'anno del TIME: premiato il papà di ChatGPT

Parallelamente all’annuncio di Taylor Swift a persona dell’anno del TIME, il prestigioso magazine ha anche annunciato che Sam Altman è stato scelto come amministratore delegato del 2023 dai propri redattori.

In un lungo articolo apparso sul TIME, dove viene ripercorsa la carriera di Sam Altman e del tumultuoso weekend del Ringraziamento dove è stato prima licenziato e poi richiamato come CEO di OpenAi, in una mossa che a molti ha ricordato quella che portò all’allontanamento di Steve Jobs dalla società da lui fondata, si parla anche dell’impatto che ha avuto ChatGPT sulla collettività e su come abbia stimolato le discussioni intorno all’utilizzo dell’intelligenza artificiale in vari ambiti.



Proprio ChatGPT qualche giorno fa ha compiuto un anno dal lancio, nel corso del quale è diventato un trend a livello mondiale come dimostrato anche dai dati di Wikipedia sulle pagine più lette del 2023. Altman ha però dovuto fare i conti anche con vari detrattori, primo da tutto Elon Musk che ha accusato OpenAI di aver scoperto qualcosa di pericoloso sull’intelligenza artificiale.

Nonostante ciò, però, in più occasioni il giovane CEO ha chiesto a gran voce ai decisori e legislatori di adottare misure per regolamentare l’intelligenza artificiale, secondo molti andando anche contro i suoi interessi. Un approccio che viene visto come responsabile e che ha reso Altman il CEO dell’anno.