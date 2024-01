Sam Altman a Davos sull'IA: 'le paure sono fondate, il rischio c'è'

In occasione della terza giornata del World Economic Forum, l’amministratore delegato di OpenAI Sam Altman ha discusso dell’intelligenza artificiale, dei negoziati in corso tra OpenAI ed il New York Times e dei pericoli legati all’IA.

In risposta ad una domanda arrivata dalla giornalista Fareed Zakaria, Sam Altman ha parlato delle paure e timori di molti intorno all’intelligenza artificiale. Secondo Altman “c’è una parte delle preoccupazioni che è corretta: siamo di fronte ad una tecnologia molto, molto potente e non sappiamo cosa può succedere. Potrebbe anche andare in modo molto sbagliato, ma possiamo prendere delle decisioni per renderla sicura”.

Sam Altman, comunque, ha specificato che l’intelligenza artificiale non sostituirà in alcun modo l’interazione umana. “Gli esseri umani sono interessati molto a quello che gli altri esseri umani pensano. Gli scacchi avrebbero dovuto essere la prima vittima dell’intelligenza artificiale, da quando una macchina ha battuto Gerry Kasparov. Eppure gli scacchi giocati fra persone non sono mai stati tanto popolari come oggi. L’interazione fra umani resta, è troppo importante per tutti” ha affermato Altman.

Il giovane amministratore delegato si è anche soffermato sui progressi registrati da GPT3 a GPT4, i due modelli di linguaggio su cui ha lavorato OpenAI. A riguardo, Altman ha affermato che i progressi sono stati importanti, ma “poi chi decide quali sono i valori da preservare?”. Secondo Altman “è giusto che le persone abbiano paura di questa tecnologia, questo ci aiuta. Possiamo tirare lezioni dal passato su come si rendono sicure le tecnologie. Ho molta empatia per il nervosismo che c’è nella società verso aziende come la nostra, ci aiuta a individuare le soglie di sicurezza. Non avere cautela e non avvertire la gravità della posta in gioco sarebbe sbagliato. Ma possiamo mettere i limiti nelle mani delle persone giuste e renderle sicure”.

Qualche giorno fa, intanto OpenAI ha pubblicato le linee guida sulle fake news in vista degli importanti appuntamenti elettorali.