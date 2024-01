Sam Altman sul futuro dell'IA: 'fusione nucleare o energia solare più economica'

Dopo aver trattato le dichiarazioni del CEO di Microsoft su Rabbit R1, torniamo a fare riferimento al mondo dell'intelligenza artificiale per via di altre affermazioni non di poco conto. Questa volta è stato Sam Altman a pronunciarsi.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge e Reuters, nel corso di un evento a Davos tenutosi in questo inizio 2024 il CEO di OpenAI si è soffermato sui passaggi chiave che ritiene necessari affinché si possano effettivamente avere dei progressi importanti in campo di intelligenza artificiale. Tra questi, per l'appunto, c'è la questione energia pulita.

"Attualmente non apprezziamo il fabbisogno energetico di questa tecnologia. [...] Non c’è modo di sistemare la questione senza una svolta. Abbiamo bisogno della fusione nucleare o di energia solare radicalmente più economica con relativi sistemi di stoccaggio su larga scala", ha spiegato Altman. In parole povere, si prevede che il futuro dell'intelligenza artificiale consumerà un'enorme quantità di energia e secondo il CEO di OpenAI risulta necessario progredire anche in quel campo per farsi trovare preparati all'innovazione.

Vale la pena notare che una startup chiamata Helion, sostenuta anche da Microsoft (oltre che da Altman), sta cercando di sviluppare un generatore a fusione nucleare. Tuttavia, non sono pochi gli esperti a indicare che potrebbero volerci quantomeno decenni per raggiungere questo obiettivo. Forse, dunque, sarà meglio puntare sull'energia solare, anche se di mezzo c'è l'incognita batterie. Come andrà a finire? Staremo a vedere.