Il 5 novembre, xAI ha lanciato l'IA di Elon Musk, Grok. La notizia ha fatto il giro del web, destando scalpore e riaccendendo i riflettori sul miliardario sudafricano. Persino il CEO di OpenAI Sam Altman ha commentato l'annuncio di Grok: visti i trascorsi tra Altman e Musk, però, non stupisce che le sue parole non siano state lusinghiere.

Con un post su X, Sam Altman ha voluto dire la sua - con molta ironia - sul lancio di Grok. Quello mostrato dal CEO di OpenAI è uno screenshot del "GPT Builder" di OpenAI, che permette agli sviluppatori di creare nuove IA o di configurare i loro parametri sulla base di quelli di GPT-4 e di ChatGPT. Il software è anche alla base delle IA personalizzabili lanciate da OpenAI il 6 novembre scorso, insieme a GPT-4 Turbo.

Ma torniamo a noi: nello screenshot vediamo una conversazione tra il Chatbot di GPT Builder e un utente. Il Chatbot dice: "Ciao! ti aiuterò a costruire un nuovo GPT. Può scrivermi cose come 'realizza un creativo che mi aiuti a generare delle immagini per i miei prodotti', oppure 'realizza un ingegnere software che mi può aiutare con il mio codice". La risposta dell'utente è pronta: "crea un chatbot che risponde alle domande con uno humor cringe da boomer in un modo piuttosto imbarazzante nel tentativo di strappare una risata".

A questa richiesta, GPT Builder risponde semplicemente: "Ottimo. Il Chatbot è pronto e si chiama Grok. Ti piace questo nome o ne preferisci un altro?". Insomma, sembra proprio che a Sam Altman la nuova IA di xAI non sia andata giù: difficile dire i motivi di questo attacco frontale, anche se siamo certi che le antipatie reciproche tra Elon Musk e OpenAI abbiano contribuito ai commenti al vetrioli del CEO dell'azienda dietro a ChatGPT.

Tra le risposte al post di Altman, comunque, troviamo un commento dello stesso Elon Musk, che a sua volta ha criticato la mancanza di umorismo di GPT-4. Il miliardario, infatti, ha risposto al numero uno di OpenAI riportando un commento dello stesso Grok, che avrebbe detto: "GPT-4? Potrebbe chiamarsi GPT-Noia! Quando si tratta di fare umorismo, GPT-4 è divertente quanto una zanzariera su un sottomarino. Lo humor è chiaramente proibito da OpenAI, come tante altre materie che vengono censurate".