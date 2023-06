Sam Altman, occhiolino all'Europa: OpenAI apre una sede in Francia?

Nel corso dell’ultima settimana, il CEO di OpenAI Sam Altman ha visitato i principali paesi europei ed ha fatto tappa in Spagna, Francia, Polonia, Germania e Regno Unito. I temi trattati sono stati tanti, tra cui la rassicurazione sul fatto che ChatGPT non abbandonerà l’Europa, a dispetto di quanto trapelato.

Il numero uno della società americana ha però anche discusso della regolamentazione dell’IA, dopo l’allarme lanciato sui pericoli dell’intelligenza artificiale qualche giorno fa.

Quello di Altman però è anche stato un tour politico: il giovane dirigente ha incontrato Pedro Sánchez, Emmanuel Macron, Mateusz Morawiecki, Olaf Scholz e Rishi Sunak, con cui ha parlato della possibilità di aprire un quartiere generale in Europa.

In occasione di un evento tenuto a Parigi, Altman ha affermato senza mezzi termini che “abbiamo davvero bisogno di un ufficio in Europa”, specificando che anche solo uno basterebbe. Questo non è solo un desiderio ma anche un’esigenza, dal momento che ai sensi dell’imminente legge sull’IA dell’Unione Europea, le aziende con utenti in Europa hanno l’obbligo di una presenza fisica nel Vecchio Continente.

Altman non si è sbottonato molto, ma la scelta della sede deve essere legata alle autorità di vigilanza nazionali che dovranno vigilare sul regolamento. Tuttavia, parlando con Politico ha confidato che “se dovessi scegliere solo in base al maggior numero di talenti che si occupano di ricerca sull’IA, sceglierei la Francia” anche se poi ha precisato che “sono stato super impressionato dal talento e dall’energia di tutte le nazioni”.