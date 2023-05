Sam Altman di OpenAI d'accordo con Musk: 'necessario regolamentare l'IA'

L’amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman, ha parlato dinanzi a 60 entusiasti legislatori del Congresso Americano nella serata di ieri dei prodotti sviluppati dalla sua azienda e sulle grosse sfide relative alla regolamentazione dell’IA.

La discussione, secondo quanto emerso, sarebbe durata circa due ore ed ha preceduto la prima testimonianza di Altman dinanzi al Congresso sugli USA presso la sottocommissione giudiziaria del Senato che si occupa di privacy.

Senza mezzi termini, Altman si è detto d’accordo con quanto più volte affermato dal collega Elon Musk ed in un messaggio inviato al Congresso ha affermato che “la regolamentazione dell’intelligenza artificiale è essenziale”.

Il giovane CEO ha affermato che le regole che dovranno adottare i legislatori sull’IA dovranno consentire alle aziende maggiore flessibilità ed adattarle ai nuovi sviluppi tecnologici che inevitabilmente vedranno l’intelligenza artificiale come motore trainante. Altman si è anche detto disponibile a collaborare sulla stesura di tali regolamenti a patto che garantiscano un equilibrio tra sicurezza e benefici.

Proprio di recente è emersa la notizia che Altman è anche al lavoro su Worldcoin, un progetto che prevede dei token in regalo a coloro che accettano di farsi scansionare l’iride. In molti l'hanno paragonato ad un reddito universale, mentre altri hanno sollevato non poche perplessità in merito.