Sam Altman di OpenAI senza peli sulla lingua su Elon Musk: 'è un idiota'

In risposta ai rapporti che vogliono Elon Musk furioso per il successo ottenuto da ChatGPT, il CEO di OpenAi Sam Altman non ha usato mezzi termini e nel corso del podcast “On With Kara Swisher” ha duramente attaccato il numero uno di Tesla.

Il giovane amministratore delegato della compagnia del momento ha affermato che Elon Musk è “un idiota” ed ha successivamente continuato sottolineando che “ha uno stile di vita che non vorrei mai avere per me stesso”.

Il CEO di OpenAi ha anche voluto chiarire e fugare i dubbi avanzati da Elon Musk sulla struttura societaria della sua compagnia, dopo che qualche anno fa il sudafricano aveva posto qualche dubbio su “come una no profit sia diventata una società a scopo di lucro con 30 miliardi di Dollari di capitalizzazione”. Altman a riguardo ha affermato che la sua azienda è “indipendente” da Microsoft nonostante il maxi investimento che ha portato a termine quest’ultima qualche mese fa, ed ha evidenziato come il gigante di Redmond non abbia alcun suo rappresentante nel consiglio d’amministrazione di OpenAI.

Altman ha anche risposto alle affermazioni di Musk secondo cui OpenAI “è diventata una società closed source, con il massimo profitto effettivamente controllata da Microsoft“. Il 37enne di Chicago ha ribattuto sottolineando che “non è vero, e credo che Elon lo sappia”.

Non si è trattato solo di un attacco, ed Altman ha ripreso le preoccupazioni di Musk sull’IA affermando che “secondo me penso che gli importi davvero del futuro dell’IA e si sente molto stressato per come sarà il futuro dell’umanità”.