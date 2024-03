Sam Altman di OpenAI risponde alla causa: manca il vecchio Elon Musk

Dopo che Elon Musk ha fatto causa a OpenAI, sono arrivate le prime "risposte" da parte dell'azienda di Sam Altman, oggi ai vertici del mondo IA grazie a ChatGPT (e non solo). Le dichiarazioni derivano da alcuni memo interni di OpenAI, ottenuti dalla stampa estera.

A riportare la vicenda sono fonti come Gizchina e soprattutto Bloomberg: in seguito al diffondersi della notizia relativa al fatto che Elon Musk, tra i co-fondatori di OpenAI nel 2015, ha fatto causa a quest'ultima indicando che si sarebbe allontanata dai principi iniziali, mirando ora al profitto anche per via del coinvolgimento di realtà come Microsoft, internamente all'azienda si è immancabilmente mosso qualcosa.

Nel mezzo delle discussioni relative alla struttura attuale di OpenAI, tra organizzazione no-profit e ramo for-profit, infatti, OpenAI ha fermamente respinto le accuse di Musk, spiegando di continuare a perseguire gli obiettivi in ambito di intelligenza artificiale (chi ha detto AGI?) mantenendo come priorità i benefici per la società anziché il profitto. È però un memo interno, associato direttamente al CEO Sam Altman e che Bloomberg sostiene di aver ottenuto da proprie fonti, a mettere maggiormente in luce la situazione interna all'azienda.

In questo contesto, l'amministratore delegato di OpenAI ha spiegato che Musk è sempre stato "un suo eroe", ma che gli manca il "vecchio" Elon che sfidava i rivali sviluppando tecnologie migliori e non sfruttando cause. Al netto di questo, Jason Kwon, Chief Strategy Officer di OpenAI, ha indicato che, a suo modo di vedere, questa causa legata a Elon Musk "potrebbe derivare dal suo rammarico nel non essere più coinvolto nelle odierne attività dell'azienda". Inoltre, Kwon ha spiegato che OpenAI è indipendente e di fatto compete direttamente con Microsoft. OpenAI si è rifiutata per ora di commentare ulteriormente i memo ottenuti da Bloomberg.