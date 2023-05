Sam Altman di OpenAI sullo smart working: 'uno dei peggiori errori di sempre'

L’amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman, in un intervento tenuto a San Francisco, organizzato dalla società fintech Stripe, ha bocciato lo smart working che è stato fondamentale durante la pandemia di Coronavirus.

Il papà di ChatGPT, il chatbot che sta stravolgendo il mondo e che è destinato ad avere un impatto importantissimo sulla collettività, ha definito lo smart working “uno dei peggiori errori dell’industria tech da molto tempo”.

Secondo Altman, sono stati commessi molti errori: si è creduto che l’industria potesse passare completamente allo smart working, che le startup non avrebbero più avuto bisogno del lavoro di persona e che non ci sarebbe stata alcuna perdita di creatività. “Direi che l’esperimento è finito e la tecnologia non è ancora abbastanza buona da consentire alle persone di lavorare completamente in smart working per sempre, in particolare per coloro che lavorano nelle startup” ha affermato.

Non si tratta dell’unica dichiarazione di questo tipo: anche Elon Musk di recente ha pensionato lo smart working, ma anche altre compagnie subito dopo la fine delle restrizioni legate al Covid si sono avviate verso una fase di graduale ritorno alla normalità.



Lo scorso anno, Musk ha imposto 40 ore in presenza ai dipendenti Twitter, in una delle prime decisioni prese dopo l’acquisto della piattaforma social.